Pacientes do Hospital Araújo Jorge utilizam remédios sem prescrição médica, diz pesquisa

Cerca de 80% dos pacientes do setor de quimioterapia do Hospital Araújo Jorge, em Goiânia, fazem automedicação relacionada a plantas medicinais. É o que constatou uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual de Goiás (UEG). No estudo, os pesquisados citaram mais de 72 espécies utilizadas, e a maioria disse não ter informado ao médico sobre a prática alternativa.A...