Paciente é flagrado tentando fugir de hospital pela janela e caindo do primeiro andar; veja vídeo

Está circulando pelas redes o vídeo de um homem que foi flagrado tentando fugir pela janela de um hospital na última terça-feira (14) em Marília, interior de São Paulo. Nas imagens, é possível ver o paciente se soltando e caindo do prédio.

A assessoria do hospital Unimar informou que o paciente em fuga é fumante crônico severo e estava internado por conta de dificuldades respiratórias e crise de abstinência. Ele teria tido um surto e aproveitou que seu acompanhante se ausentou por um momento para fugir do quarto, localizado no 1º andar da unidade de saúde.

O homem teria entrado no departamento de limpeza do hospital e tentava se apoiar no aparelho de ar condicionado, que fica do lado de fora. Nesse instante, ele se desequilibrou e caiu.

O vídeo da cena inusitada foi gravado por Paulo César Medeiros, que estava em um bar em frente do hospital.

Funcionários do local encontraram o paciente caído. O homem passou por novos exames, mas não teve fraturas ou escoriações. A equipe médica ainda teria indicado que o rapaz fosse transferido para o setor de psiquiatria.

Ele deve ter alta hospitalar nesta sexta-feira (17), após finalizar tratamento terapêutico indicado para seu quadro pulmonar.

Assista o vídeo, que está no canal World News do Youtube: