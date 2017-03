Paço quer melhoria no transporte coletivo para aprovar tarifa de R$ 4

O reajuste tarifário anual do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia estará pronto para ser aprovado ainda em março e entrar em vigor já no início do mês de abril. O estudo, que aponta um aumento da tarifa dos atuais R$ 3,70 para R$ 4, foi finalizado pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) no semana passada e chegou à dire...