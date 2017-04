Ovos de Páscoa com larvas são distribuídos para crianças de escolas públicas

Na quinta-feira (13), crianças entre sete e oito anos que estudam em escola pública ganharam ovos de Páscoa, distribuídos pela Prefeitura de Bertioga, no litoral de São Paulo. Porém, ao abrir os presentes, se depararam com chocolates mofados e recheados de larvas.

O Fundo Social de Solidariedade entregou 5 mil ovos de chocolate aos estudantes. Porém, a maioria dos casos foram registrados por pais de alunos da Escola Municipal Professor Delphino Stockler de Lima, na Vila Itapanhau.

“Se eu tivesse comido eu ia ter morrido, né, mãe?”, disse o filho da diarista Juliana Santos, que gravou um vídeo do ovo de Páscoa que o menino de sete anos recebeu na escola.

Situação semelhante viveu o filho da comerciante Caroline de Souza, de 31 anos. “O ovo estava todo embolorado. A sorte foi que ele nem chegou a comer. O caso é delicado, pois são crianças que receberam. Então todo cuidado com eles é pouco", contou a mãe ao G1.

Por meio de nota, a Prefeitura admitiu o erro e informou nesta sexta-feira (14), que está apurando o que aconteceu. No entanto, garantiu que os chocolates vão ser substituídos.

A Prefeitura ainda informou que adotou procedimentos corretos no transporte e no armazenado dos ovos e que não foram registrados casos de atendimento nos hospitais da cidade em razão do consumo do chocolate impróprio.