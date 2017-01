Outras três etapas para garantir o emprego

O diretor técnico do Credeq, Tiago Oliveira, explica que o processo seletivo terá quatro etapas. A primeira, finalizada ontem, foi de candidatura em que os postulantes apresentaram todos os documentos necessários para o cargo desejado. As demais são de análise curricular, prova teórica e entrevista por competência. As datas para a prova e entrevista, no entanto, ai...