Outono chega nesta segunda com mínima de 17º C em Goiânia

A estação que faz a mudança do período chuvoso e quente do verão e o período frio e seco do inverno no Brasil já começou. O outono teve início nesta segunda-feira (20), às 7h29. De acordo com dados do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), em Goiânia e região metropolitana o tempo está nublado a encoberto e com pancadas de chuva espaças. A mínima é de 17º C e a máxima é de 26º C.

Na terça-feira (21), o tempo segue nublado com grande possibilidade de chuva. A mínima é de 20º C, a máxima de 28º, e a umidade do ar deve chagar a 94%. O frio em Goiás é causado por ventos que vem de São Paulo.

Durante a semana o tempo deve abrir e as temperaturas devem se elevar. Na quarta-feira (22), a temperatura pode chegar a 29º C, e a mínima é de 17º C. Na quinta-feira (23), a mínima também é de 17º C, e a máxima é de 30º C.

Outono

O outono faz a transição entre o clima chuvoso e quente do verão e o período frio e seco do inverno. A estação é marcada por menos chuvas. Em março, a precipitação (chuva) média é de 188,8 mm. Em abril, ela despenca para 80,2 mm, seguida por 66,8 mm (maio) e 56,4 mm (junho).

O que esperar para 2017?

Segundo o site Clima Tempo, para o mês de abril a expectativa é de temperaturas um pouco acima da média. Em relação a chuva, grande parte da Região Norte ainda deve ter chuva acima da normalidade. No Nordeste, ainda podemos ter chuva acima do normal no Maranhão, no Piauí e no Ceará.



A temperatura vai cair gradativamente e em maio já será possível sentir bastante frio, principalmente na segunda quinzena nas Regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Em junho vai fazer bastante frio no Sul e no Sudeste, mas nada comparável à 2016.



A chuva vai diminuindo aos poucos. Em maio, há previsão de chuva abaixo do normal em grande parte do país, com exceção do extremo Norte e também Nordeste. Em junho, previsão de pouquíssima chuva para o Norte e Nordeste e pouca chuva também no Centro-Oeste e Sudeste. Somente no Sul pode chover acima da normalidade.