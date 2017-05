Ossada é encontrada em cisterna de Goiânia

Uma ossada foi encontrada dentro de uma cisterna no Setor Sítios de Recreio Mansões do Campus, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros foi acionado nesta terça-feira (02) para retirar os restos mortais do local. De acordo com a corporação, a profundidade é de dois metros e meio.

Testemunhas disseram à polícia que a suspeita é que a vítima seja um morador da região que estava desaparecido desde janeiro. Uma equipe da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) está no local para apurar o caso, juntamente com o delegado Carlos Caetano.