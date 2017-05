Oscilação é temporária, diz SMS

Servidores do Cais de Campinas dizem ser perceptível a diminuição na quantidade de plantões médicos no mês de abril. A reportagem conversou com alguns servidores que falam que houve essa redução porque muitos profissionais, principalmente pediatras, teriam pedido a rescisão do antigo contrato temporário e não realizaram novo credenciamento. Um médico chegou a admitir que a...