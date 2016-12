OS ainda não assumiu escolas

A 24 dias do início das aulas na rede pública estadual de Goiás, a Gestão, Transparência e Resgate Social (GTR), organização social (OS) selecionada para administrar 23 escolas com 16,5 mil alunos matriculados em Anápolis e região, ainda não assumiu oficialmente as unidades. Só foi publicado, ontem, no Diário Oficial, a homologação do chamamento público que escolheu a ...