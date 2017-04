Orientações passadas por meio do WhatsApp

No Ciams do Jardim América, funcionários encaminhavam pacientes para outras unidades. É que o único médico de plantão ontem atendia apenas aos internos. A servidora disse que recebeu a orientação de encaminhamento pelo WhatsApp e que haviam médicos ontem somente nas unidades do Parque das Amendoeiras, Campinas, Chácara do Governador, Jardim Guanabara e no Jardim Novo Mundo...