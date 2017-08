Ordem de serviço para instalação de mais radares em Goiânia será emitida nesta quarta-feira (30)

Nesta quarta-feira (30), a Secretária Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) emitirá mais uma Ordem de Serviço para instalação de radares fixos que fiscalizarão aproximadamente 180 faixas do trânsito de Goiânia. A assinatura ocorrerá na sede da pasta, no Setor Pedro Ludovico.

De acordo com a SMT, até o momento já foram instalados fotossensores em 415 faixas. A maioria aguarda as ligações de energia e aferição. Vale lembrar que o início da operação do sistema será na próxima quinta-feira (31), a partir de 0h00 no corredor da Avenida 85 e na Marginal Botafogo, onde foram colocados 26 equipamentos para fiscalizar 48 faixas.

O secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Fernando Santana, acredita que o serviço da pasta trará mais segurança para os que circulam por Goiânia.

A previsão é de que a ordem de serviço liberada na quarta-feira seja concluída até o final de setembro. A empresa Elizeu Kopp, vencedora da licitação para a instalação e operação do sistema, espera que a fiscalização eletrônica em 643 esteja em pleno funcionamento até o mês outubro ou novembro.