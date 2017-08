Operador não tinha treinamento

Além do supervisor geral do Parque Mutirama, Wanderley Alves Siqueira, outro depoimento chamou a atenção nesta quarta-feira (16), o do operador do Twister, José Carlos Amorim, de 56 anos. O auxiliar de serviços gerais trabalhava no parque há quatro anos e operava o brinquedo sem qualquer capacitação profissional para a função. “Ele não tinha capacitação alguma. Era pago só para a...