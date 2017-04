'Operação Semana Santa' dos Bombeiros realiza 108 mil atendimentos em Goiás

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) atendeu mais de 108 mil pessoas durante a "Operação Semana Santa 2017", que começou na quarta-feira (12), na Procissão do Fogaréu, na cidade de Goiás.

As ocorrências em todo o estado foram nas áreas de ações preventivas, busca e salvamento, defesa civil, combate a incêndios e resgate pré-hospitalar, entre outros. Este ano foram registradas quatro mortes por afogamento nas cidades de Alto Paraíso, Cristalina, Luziânia e Novo Brasil.

Durante todos os dias do feriado, o serviço aeromédico atuou em ocorrências onde a rapidez do transporte fez a diferença para o melhor atendimento às vítimas. Um bom exemplo foi o transporte de uma vítima em estado grave de atropelamento no sábado (15), de Caldas Novas para Goiânia. As ações visaram a prevenção de acidentes, através de orientações, palestras, distribuição de folders, prontidão dos guarda-vidas nos postos de observação em pontos estratégicos de maior movimentação de turistas, além da permanência de viaturas e equipes de Bombeiros durante os shows e eventos promovidos pelas cidades turísticas.

A ação foi intensiva em todo o estado, de acordo com o Corpo de Bombeiros. No total, 480 bombeiros e mais de 300 viaturas reforçaram diariamente o efetivo nos postos avançados de monitoramento. Para a corporação, o balanço positivo é consequência do trabalho realizado durante toda a Operação. O CBMGO destaca que o grande público alcançado pelas ações preventivas diretas realizadas pelos bombeiros justificou o baixo índice de ocorrências com gravidade, resultando em mais segurança para a população durante o feriado.