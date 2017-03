Operação prende duas pessoas em Mineiros por adulteração de combustível e venda de produtos vencidos

Duas pessoas foram presas em flagrante, na manhã desta terça-feira (21), durante a operação Ouro Preto, em Mineiros, por adulteração de combustível e pelo produto estar inadequado para consumo.

De acordo com a Polícia Civil, a operação tem o objetivo de combater crimes contra relações de consumo em postos de combustíveis e lojas de conveniência. A ação foi deflagrada pela Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, servidores municipais de posturas, agentes do Procon e da Agência Nacional do Petróleo.