Operação para conter roubos no início da manhã é realizada em Senador Canedo

A Polícia Militar de Senador Canedo deu início nesta quarta-feira (29) a primeira edição da Operação Ponto Seguro, que tem como objetivo conter roubos realizados no começo das manhãs, quando pedestres estão a caminho do trabalho, principalmente nas paradas dos ônibus.

Militares mapearam as regiões onde foram registadas ocorrências desse tipo de crime e fizeram rondas entre às 4h e 7h. Durante a ação, um foragido da justiça foi apreendido.

Policiais abordaram automóveis, motocicletas, além de revistar passageiros nos ônibus e pontos de parada.

O comandante do 27º Batalhão da Polícia Militar de Senador Canedo, Vanderlan Rodrigues, afirma que outras operações também vão ser realizadas constantemente na cidade.

O roubo à mão armada está previsto no artigo 157, do Código Penal, com punição de reclusão de quatro a dez anos, e esta entre os delitos de maior ocorrência nas regiões metropolitanas.