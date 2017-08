Operação investiga se fraude do Mutirama financiou campanhas eleitorais

A Operação Multigrana, do Ministério Público de Goiás (MP-GO), que investiga o desvio de dinheiro arrecadado com vendas de ingresso do parque infantil Mutirama, está apurando o uso dos recursos extraviados em campanhas eleitorais. Seis vereadores foram ouvidos pelo promotor Ramiro Carpenedo na última quarta-feira, na sede do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crim...