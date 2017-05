Operação investiga fraude em Santo Antônio do Descoberto com prejuízo de cerca de R$ 1 milhão

Uma operação contra crimes de fraude em licitação em Santo Antônio do Descoberto, na região leste do Estado, foi deflagrada pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (17).

De acordo com a polícia, um primo do ex-prefeito do município usou uma empresa de uma terceira pessoa para fraudar o processo. Serão cumpridos nove mandados de condução coercitiva, entre eles o do ex-prefeito, o primo dele, quatro ex-secretários municipais e membros da comissão de licitações.

A polícia cumpre também três mandados de busca e apreensão. O prejuízo calculado com as investigações da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública chega a quase R$ 1 milhão.