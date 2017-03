Operação indicia 87 por estelionato no seguro DPVAT em Goiás

A Polícia Civil (PC) iniciou a operação “2ª Chamada DPVAT Ilegal” para apuração de crimes de estelionato. De acordo com a PC, o objetivo é realizar ações para repressão a fraudes em processos com o intuito de conseguir indenização ilegalmente.

A ação é a segunda parte de outra operação, realizada em outubro do ano passado.

Foram concluídos 37 inquéritos policiais com 87 indiciamentos. No entanto, segundo a delegada Érica Botrel, as práticas criminosas continuaram e centenas de pessoas foram vítimas.

Só esse ano foram instaurados pelo 23º Distrito Policial (DP), cerca de30 inquéritos policiais, sem mencionar os que são apurados nos outros distritos policiais de Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Dentre os crimes estão falsificação de documentos médicos, prontuários de hospitais, documentos de fisioterapia, entre outros.

Ainda segundo a PC, vários médicos e fisioterapeutas foram vítimas do uso indevido de seus nomes para documentação de despesas fictícias. Entre os investigados pelas práticas de fraudes estão advogados, fisioterapeutas, intermediários de DPVAT, funcionários públicos e beneficiários do sistema.