Operação do Procon autua 41 peixarias de Goiânia que vendiam produtos impróprios

O Procon Goiânia realizou uma operação durante essa semana, onde visitou 42 peixarias de Goiânia, para verificar a qualidade dos pescados que estão sendo comercializados nesta época do ano. De acordo com o superintendente do Procon Goiânia, José Alício de Mesquita, em apenas uma peixaria não foi constatada nenhuma irregularidade.

“Verificamos em 41 peixarias inúmeras infrações ao Código de Defesa do Consumidor como produtos vencidos, deteriorados e alterados. Se comercializados, esses produtos inadequados poderiam ser nocivos à vida ou à saúde dos consumidores. Além disso, vale lembrar que estamos realizando essa fiscalização para que os cidadãos tenham acesso a produtos com qualidade na Semana Santa e ao longo de todo o ano”, afirma o superintendente.

Os fiscais do Proncon autuaram os estabelecimentos que estavam irregulares. As peixarias têm dez dias para apresentar defesa junto ao órgão. As empresas poderão ser multadas com valores que variam entre R$ 400 e R$ 6 milhões. Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados.

O superintende do Procon Goiânia salienta que órgão está à disposição da população de Goiânia e que, ao longo do ano, realizará inúmeras operações para defender o direito dos consumidores. “Estamos sempre disponíveis para registrar as denúncias dos cidadãos. Para isso, eles devem procurar a nossa sede, que fica na Avenida Tocantins, número 191, no Setor Central, ou entrar em contato pelo telefone 3524-2337”, finaliza.