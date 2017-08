Operação da PM e da Semma apreende animais e objetos usados para rinha de galo em Trindade

Uma operação da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Trindade apreendeu na tarde de terça-feira (29), cerca de 30 galos da raça índio gigante, em uma casa no Setor Palmares. O homem de 35 anos, proprietário dos animais, foi preso em flagrante por maus tratos.

Segundo a PM. equipes do Batalhão Ambiental estiveram na cidade para averiguar uma denúncia que o local era usado para rinha de galos. Na casa também foram apreendidos uma arena e vários objetos usados para a prática de rinha de galo.

O homem detido negou a situação do crime, mas, de acordo com a polícia, todas as provas eram evidentes. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado. A pena para este tipo de crime varia de três meses a um ano de prisão, além do pagamento de multa.

Ainda na cidade, mas no Setor São Sebastião, as equipes também fiscalizaram um criatório de pássaros da fauna brasileira que estava funcionando sem licença. No local, foram apreendidos dois papagaios, seis pássaros pretos, quatro curiós, dois canários da terra e um sabiá Laranjeiras. A proprietária do local foi autuada e todos os pássaros foram entregues ao Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).