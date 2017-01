Operação da PC prende quatro homens suspeitos de roubar residências em Goiânia

Quatro homens, com idades entre 18 e 27 anos, foram presos suspeitos de praticar vários roubos a residências em Goiânia. Detenções ocorreram durante uma operação da Polícia Civil, finalizada na manhã desta quarta-feira (18).

Segundo a polícia, os presos agiam com violência contra as vítimas, que eram amarradas durante os roubos. Conforme os registros, eles roubaram casas no Setor Vila Osvaldo Rosa, no Setor Goiânia II e no Bairro Jardim Atlântico.

A polícia informou que dos presos, três são da mesma quadrilha e tem entre 18 e 20 anos. O outro preso, de 27 anos, pertence a uma quadrilha diferente. O grupo é investigado desde a ocasião dos roubos que aconteceram entre abril e setembro do ano passado.

A equipe de 12 policiais que atuou na operação cumpriu também mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos.