Operação contra Aedes Aegypti recolhe pneus velhos

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia começa hoje a primeira ação da Operação Cata Pneus deste ano com o objetivo de eliminar possíveis focos de reprodução do mosquito Aedes Aegypti, responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. O bairro atendido será o Jardim Europa e o ponto de encontro será na Avenida Inglaterra com a Avenida Itália, às 8h30...