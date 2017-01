Operação Cata-Treco acontece neste domingo em Goiânia

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), realiza neste domingo (22), a 3ª edição da “Operação Especial do Cata-Treco”. No total, 192 ordens de serviços serão atendidas em diversas regiões da cidade. Ação faz parte de um conjunto de ações para promover a limpeza em Goiânia e conter a demanda de solicitações dos moradores. Hoje, a companhia contabiliza cerca de 600 ordens de serviço solicitadas.

Nas últimas duas edições, 384 ordens de serviços foram atendidas e 718 objetos recolhidos, sendo 65% móveis, 23% eletrodomésticos, 8% eletrônicos e 4% outros itens. O sofá continua liderando as solicitações, 94 unidades foram recolhidas. Cadeiras, camas, televisores, fogões e guarda-roupas também estão entre os materiais mais recolhidos.

O serviço do Cata-Treco faz parte do Programa Goiânia Coleta Seletiva e recolhe objetos, gratuitamente, mediante agendamento. O intuito é evitar que estes materiais sejam descartados de forma irregular nas ruas e lotes baldios, bem como, contribuir com as cooperativas cadastradas no programa.

Para a realização do trabalho, a Comurg vai utilizar 16 caminhões usados na coleta seletiva e 30 servidores. Todo material recolhido será encaminhado às cooperativas cadastradas no Programa Goiânia Coleta Seletiva. Os materiais não recicláveis serão encaminhados ao Aterro Sanitário.

Para solicitar o serviço, o cidadão pode contatar a Comurg pelo tele serviço: (62) 3524-8555, 3524-2413 e 3524-8506.

As informações são da Prefeitura de Goiânia