Operação Carnaval começa com 15 motoristas autuados por embriaguez

No primeiro dia da Operação Carnaval, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 15 motoristas foram autuados por dirigir alcoolizados nas rodovias de Goiás. Na BR-153, em Aparecida de Goiânia, o condutor de uma ambulância, de 61 anos, foi autuado por embriaguez ao volante.

De acordo com a PRF, o veículo foi parado em fiscalização de rotina e, quando o homem foi submetido ao teste do bafômetro, foi reprovado com teor alcoólico de 0,24 miligramas de álcool por litro de ar expelido.

Segundo a PRF, ele e outro companheiro que também conduzia uma ambulância, saíram de São Paulo para levar os dois veículos para São Luís, no Maranhão. Ainda de acordo com a PRF, minutos antes da abordagem, eles pararam em um posto de combustíveis e lá, o condutor de 61 anos ingeriu cerveja.

Como o teor alcoólico foi abaixo de 0.34 miligramas, não houve prisão, mas ele foi autuado por alcoolemia, sua CNH foi recolhida e o veículo ficou retido. O outro motorista estava em situação normal.

Já em Uruaçu, um trabalhador rural foi preso na tarde de sexta-feira (24) na BR-153, por embriaguez ao volante.

O detido, de 48 anos de idade, que conduzia um carro de passeio de Uruaçu para Campinorte, foi parado em fiscalização de rotina e ao ser submetido ao teste de etilômetro foi reprovado com teor alcoólico de 0,48 miligramas de álcool por litro de ar expelido.

Segundo a PRF, ele confessou aos agentes que havia ingerido bebidas alcoólicas. O motorista foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil local.