Operação Betsaída apura crimes de fraudes de licitações em Goiás

Uma operação conjunta em Goiás, do Ministério Público Federal (MPF), da Polícia Federal e da Controladoria-geral da União foi deflagrada nesta quarta-feira (15). A operação Betsaída, tem por objetivo coletar provas da participação de empresários e agentes públicos em crimes de fraude em licitações e desvio de recursos públicos.

A operação apura desvios de um convênio firmado entre o extinto Ministério da Pesca e Aquicultura e a prefeitura de Itauçu, para a construção de fábrica de farinha e ração para peixes.

O MPF identificou um projeto feito sem estudo ou comprovação de viabilidade econômica do empreendimento. O superfaturamento de serviços não realizados foi de mais de 800 mil reais. Aproximadamente 60 policiais federais e 11 auditores da Controladoria Geral da União cumprem 26 ordens judiciais, sendo 12 mandados de condução coercitiva e 14 de busca e apreensão. As diligências acontecem em Goiás, na capital, em Aparecida de Goiânia, Itauçu e Abadia de Goiás. No Paraná, nas cidades de Joaquim Távora e Pinhalão. Em Santa Catarina, na cidade Campo Erê. E também em Brasília.