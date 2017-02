Operação apreende mais de 100 kg de drogas em Aragarças

A Operação Bairro Seguro, das polícias Militar e Civil de Goiás e do Mato Grosso, apreendeu mais de 100 kg de droga e prendeu seis pessoas suspeitas de tráfico ilícito de drogas, na noite de sexta-feira (17), no setor Nova Esperança, em Aragarças.

De acordo com a PM, a polícia recebeu uma denúncia de que estaria havendo a negociação de uma grande quantidade de entorpecentes no setor. No local, seis suspeitos foram abordados e 101kg de maconha e 0.5kg de pasta base, que estavam no interior da residência, foram apreendidos.

Todos foram levados para a delegacia de Polícia Civil da cidade.