Opção de folia aliada ao conforto em Caldas Novas no Carnaval

Caldas Novas é o destino de muitas pessoas em todas as épocas do ano e no Carnaval não é diferente. Neste ano, os grandes hoteis estão preparando programação especial para o feriado.

Um bom exemplo disso é o Ecologic Ville Resort by Vivence, um resort que adota o sistema all inclusive, que vai celebrar a folia entre os dias 25 e 28 de fevereiro, oferecendo pacotes promocionais para os que procuram diversão aliada ao conforto, além de uma série de atividades e brincadeiras.

A região conta com uma formidável natureza repleta de lagoas de águas termais, com temperatura que varia entre 20ºC e 60ºC; e lagos ideais para banhos e para a prática de esportes náuticos como jet-ski e windsurfe, e passeios de barco.

A programação começa logo na manhã do dia 25, com hidroginástica tematizada, às 11h. A agenda segue com a Matinê de Carnaval, às 17h, reunindo toda a criançada. À noite, haverá música ao vivo no Piano’s Bar. No dia 26, os adultos poderão participar do concurso de cerveja e, no fim da tarde, de aulas de samba, frevo e axé. Nos últimos dois dias, os hóspedes contam com atividades ao ar livre, gincana aquática com premiação, aulas de alongamento e zumba, polo aquático e uma sessão de bingo, que encerra a programação do feriado.

Outros grandes hoteis também estão com programação e pacotes exclusivos para o Carnaval como o Grupo Di Roma e o Privê.