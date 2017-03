Onze detentos fugiram, durante a tarde desta segunda-feira (13), da unidade prisional de Jataí, região Sudoeste do Estado. Eles teriam serrado as grades de uma das alas do presídio para escapar.

De acordo com a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap), forças policiais estão empenhadas em recapturar os fugitivos, mas até o momento, ninguém foi preso.

A pasta informou ainda que será aberta sindicância para apuração dos fatos.