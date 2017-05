Onda de furtos ronda o Cemitério Santana, em Goiânia

O muro de apenas 1,70 metro e falta de um segurança fixo tem tornado o espaço do Cemitério Santana, no Setor dos Funcionários, em Goiânia, um atrativo para a prática de assaltos. Familiares têm relatado que uma onda de furtos tem sido praticada no local. E o horário preferido para a ação, segundo os funcionários, tem sido de madrugada.

Conforme os relatos, os jazigos mais visados são aqueles que contam com estruturas em bronze, prata, banhadas a ouro e esculpidas em pedra. Vasos também têm sido furtados. Uma vítima chegou a contar que até a placa que traz a data do falecimento de um parente foi surrupiada.

O Cemitério Santana foi o primeiro espaço público para sepultamento na capital, inaugurado em 1940, e o único tombado pelo patrimônio histórico. O local abriga o túmulo de personalidades que fizeram parte da história de Goiás, como o de Pedro Ludovico Teixeira, Padre Pelágio e Venerando de Freitas Borges, o primeiro prefeito de Goiânia.

O trabalho de segurança do espaço é conduzido pela Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM). Por meio de nota, a GCM afirma que realiza rondas diárias.