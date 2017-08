Onda de calor chega e temperatura pode ir aos 33ºC em Goiânia neste fim de semana

Mesmo estando em pleno inverno, os goianienses já começam a sofrer com a onda de calor nos primeiros dias do mês de agosto. Para este sábado (5), segundo o site Clima Tempo, a previsão é que os termômetros possam atingir os 33ºC, com mínima de 12ºC durante a madrugada. O dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã, mas sem previsão de chuva à tarde e à noite na capital. O sol deve nascer às 6h40 e se pôr às 18h05.

A umidade relativa do ar estará baixa, podendo chegar a valores próximos de 25% em certas regiões. Índice considerado de perigo potencial à saúde humana.

A condição do tempo em Goiás será de predomínio de sol em todas as regiões do Estado, influenciado por uma área de alta pressão que se encontra na região central do Brasil.

Alerta para o Sul do Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial para a ocorrência de um vendaval que deve atingir a Região Sul de Goiás nesta sexta. Conforme o aviso, as cidades de Chapadão do Céu e de Mineiros podem ser acometidas por ventos de 40km/h a 60km/h. Há risco de queda de galhos de árvores, segundo o comunicado.

Além disso, o Instituto também alertou sobre o risco à saúde por conta da baixa umidade relativa do ar no Estado variando entre 20% e 12% nas regiões: Leste, Norte, Noroeste e Centro.

Outro também foi emitido com o grau de severidade mais brando, qualificado como perigo potencial para as regiões Leste Goiano, Norte Goiano, Noroeste e Centro goiano. A umidade varia entre 30% e 20%.