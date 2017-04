Onça-pintada aparece no Mendanha

Os último 85 dias da superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Goiás têm sido completamente dedicados à busca de um predador silvestre na lista de animais em extinção: uma onça-pintada. Maior felino do continente americano, o animal tomou como território a região do Morro do Mendanha, em Goiânia, e tem sido alvo...