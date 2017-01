Olavo de Castro, fundador do Castro’s Park Hotel, morre aos 92 anos

O empresário e agropecuarista Olavo de Castro, 92 anos, proprietário do Castro’s Park Hotel, faleceu nesta quarta-feira (25), em Goiânia. Ele estava internado no Hospital do Coração Anis Rassi. A causa da morte ainda não foi informada, assim como o local do velório e do sepultamento.

Olavo é natural de Uberlândia (MG), casado com Norma Cunha de Castro e pai de duas filhas. Ele e a mulher moravam no hotel.

O empresário mudou para Goiânia ainda na juventude em junho de 1986 abriu, em soft openning, o Castro’s Park Hotel, no Setor Oeste.