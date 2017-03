Oito presos pulam o muro e fogem de presídio em Jataí

Oito presos fugiram na tarde do sábado (18), do presídio de Jataí, região Sudoeste do Estado. Os detentos pularam o muro do prédio e entraram em uma mata. Durante a fuga, eles chegaram a entrar nas águas do Rio Claro, que abastece o munícipio.

A suspeita é de que um dos presos, ainda não identificado, tenha se afogado. No entanto, uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros fez buscas por mais de 12 horas e não o encontrou. Os mergulhadores continuam no local realizando o trabalho de buscas.

De acordo com a direção do presídio, os presos conseguiram escapar depois de fazer um buraco na parede de uma das celas.

Três detentos já foram recapturados pela Polícia Militar (PM). Em menos de uma semana essa é a segunda fuga na cadeia de Jataí. Na semana passada 11 presos fugiram pela área do banho de sol.