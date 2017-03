Oito presos fogem de presídio em de Rio Verde

Oito presos fugiram da Penitenciária de Rio Verde, a 238 quilômetros de Goiânia, na noite de quarta-feira. Eles estavam em uma cela de Triagem 2, depois que o ferrolho e os pinos da porta foram danificados. A fuga ocorreu por volta das 23 horas, mas só foi percebida na manhã de hoje, quando o servidor de plantão notou o arrombamento da porta e verificou que, dos 12 presos, apenas quatro permaneciam no local.

A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) confirmou a fuga e informou que um dos fugitivos havia sido recapturado. Informou ainda que será instaurada sindicância para “apuração dos fatos”. Segundo nota encaminhada pela assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), a Seap estaria aguardando a conclusão do projeto de infraestrutura do local para a construção da Casa de Prisão Provisória (CPP) da cidade. O projeto é elaborado pela prefeitura de Rio Verde.

Agentes prisionais atribuem o número de fugas que vem ocorrendo nos últimos meses à falta de pessoal para fazer a segurança. Em alguns deles, denunciam, a proporção é a de um servidor para até 300 presos. A morte do traficante Thiago César de Sousa, o Thiago Topete, durante rebelião na Penitenciária Odenir Guimarães (POG) no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, que terminou com a morte de outros 3 presos, 9 feridos e 32 fugitivos - 28 recapturados -, também teria causado mal-estar no sistema.

Somente este ano foram registradas rebeliões nos presídios de Jaraguá, Rio Verde e Jussara, onde um grupo de 40 presos rendeu um agente e invadiu uma cela para matar um preso. Enquanto o homem era linchado, sete fugiram. Cinco foram recapturados. Houve fugas ainda em Jataí, Aragarças, Catalão e em Abadia de Goiás.