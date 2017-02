Oi S/A é condenada a indenizar motociclista que se acidentou com fio de telefone solto em Goiás

A Oi S/A terá de indenizar uma motociclista que se acidentou com um fio de telefone solto enquanto conduzia sua moto. A decisão é da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) que, por unanimidade, seguiu o voto do relator, o desembargador Francisco Vildon J. Valente.

Mara Rúbia Pires Ribeiro Soares informou que estava conduzindo seu veículo, com sua filha como passageira, quando foi surpreendida por um fio de telefone solto que se enrolou em seu pescoço e a fez cair. Em decorrência da queda, ela teria sofrido lesões na região cervical, braço, perna, punho esquerdo e diversas queimaduras.

De acordo com a sentença do juiz Lusvaldo de Paula e Silva, da 1ª Vara Cível de Goiânia, a empresa foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em R$ 8 mil; por danos materiais, em R$ 2.859,02; e por danos estéticos, em R$ 5 mil. Para o o desembargador Francisco Vildon J. Valente, no caso, o serviço de telefonia foi falho, pois um fio telefônico da empresa permaneceu com a ponta solta, pendendo em via pública, causando o acidente.

Recurso

A Oi interpôs apelação cível alegando ausência de prova da propriedade da fiação e do dano material. Por outro lado, a vítima interpôs recurso adesivo pedindo a majoração do valor fixado a título de danos morais e estéticos, para quantia não inferior a R$ 35 mil.