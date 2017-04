Oi é condenada a pagar R$ 10 mil por não desbloquear linha de telefônica que teve pagamento atrasado

A Oi S/A foi condenada a pagar R$ 10 mil a Washington Dias Pinheiro, por danos morais, por não ter desbloqueado a linha telefônica rural na fazenda de sua propriedade após o pagamento das faturas do serviço. A linha ficou bloqueada por aproximadamente um ano

Washington entrou com ação contra a operadora de telefonia alegando que, o período em que sua linha telefônica ficou bloqueada, indevidamente, causou-lhe grande prejuízo emocional. Narrou que, em julho de 2014, a linha telefônica em sua fazenda foi bloqueada por inadimplência. No dia 1º de agosto, ele efetuou o pagamento das faturas em aberto, mas o serviço não foi restabelecido.

Em sua defesa, a Oi afirmou que a reativação da linha foi impossibilitada devido ao mal funcionamento do equipamento que estava instalado na propriedade rural. Declarou que o aparelho foi substituído pela “Tecnologia Satélite da Hughes” e, desta forma, o mau funcionamento do serviço já foi sanado. Quanto ao dano moral, disse que o problema de funcionamento de telefone caracteriza mero aborrecimento, não sendo suficiente para violar os direitos de personalidade ou provocar-lhe transtornos psicológicos.

Obrigação da Prestadora de Serviço

O juiz Gabriel Consigliero Lessa, do Juizado Especial Cível e Criminal de Piracanjuba, observou que a Oi S/A não se desincumbiu do dever de demonstrar a justa causa do bloqueio. Explicou que o defeito no sistema utilizado não justifica a interrupção do serviço por período tão longo.

Violação de Direitos da Personalidade

O magistrado ressaltou que o dano moral não se restringe apenas à dor, tristeza e ao sofrimento, mas a todos os direitos de personalidade, exigindo-se a imposição de reparação quando a violação desses direitos atinge o sentimento de dignidade da vítima.

Levou em consideração, ainda, que o serviço de telefonia é essencial, sobretudo tratando-se da instalação em zona rual, onde geralmente é o único meio de comunicação imediata. Assim, para o juiz, ficou comprovado o ato ilícito, praticado pela Oi S/A, e o dano moral.