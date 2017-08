Oficinas de qualificação profissional oferecem 110 vagas em Goiânia

As inscrições para oficinas de qualificação profissional em três áreas de atuação: manicure e pedicure, maquiagem e limpeza de pele estão abertas até a próxima segunda-feira (14). Ao todo são 90 vagas e as inscrições, que são gratuitas, podem ser realizadas no Núcleo de Assistência Social (NAS) Pedro Ludovico, localizado na Praça Isidória, no Setor Pedro Ludovico - local onde as aulas serão ministradas.

Os cursos, que também são gratuitos, terão duração de três meses. As aulas serão iniciadas no próximo dia 16 de agosto e os conteúdos serão ministrados todas os dias da semana, das 8h às 11h30. Para participar das oficinas, os interessados (homens ou mulheres) precisam ter, no mínimo, 16 anos e morar em Goiânia.

O NAS Pedro Ludovico funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3524-1742.

Oficina de Cabeleireiro

Já para a oficina de cabeleireiro, as inscrições seguem até o dia 16 de agosto. O curso tem como objetivo promover a capacitação profissional para a geração do trabalho, emprego e renda, assim como a inclusão social. A oficina tem duração de três meses e a previsão é que as aulas sejam iniciadas no dia 18 de agosto.

De acordo com a grade curricular, o curso oferecerá aos integrantes noções básicas de corte de cabelo, escova, coloração e colorimetria. A inscrição é gratuita e pode ser feita diretamente no Núcleo de Assistência Social (NAS) Guanabara, localizado na Rua Cametá Qd. 43 Lt. 13, Jardim Guanabara I, local onde as aulas serão ministradas.

No ato da inscrição, os candidatos devem levar cópia do RG, CPF e comprovante de endereço. O curso também é gratuito e o interessado precisa ser residente na capital goiana e ter no mínimo 16 anos.

O NAS Guanabara funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3524-1870.