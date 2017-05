Ocupantes de Gol foram detidos e serão investigados

Nenhum familiar da mulher morta no acidente, no Balneário Meia Ponte, apareceu no local nesta segunda-feira (15/5). A suspeita é que ela trabalhe como manicure, já que no compartimento que fica embaixo do banco da motocicleta havia vários esmaltes, alicates e outros objetos usados nesse tipo de serviço. Outro morador, Antônio Lima Caldas, 68 anos, disse que ela não é c...