Obras na Marginal Botafogo apenas daqui a 30 dias

Os motoristas que passam pela Marginal Botafogo terão de trafegar na via com a interdição de parte de uma das pistas do sentido Norte-Sul por pelo menos mais 30 dias. A vistoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) na manhã de ontem, depois que um pedaço do meio-fio que divide a pista com o canal do Córrego Botafogo cedeu na quarta-feira...