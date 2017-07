Obras na avenida Marginal Botafogo, em Goiânia, provocam congestionamento quilométrico nesta sexta

Parcialmente interditada desde o início de julho, as obras da avenida Marginal Botafogo, em Goiânia, tem provocado dores de cabeça nos motoristas que precisam fazer uso da via diariamente. Um registro feito pelo fotógrafo do O Popular Cristiano Borges, no fim da tarde desta sexta-feira (28), flagrou o engarrafamento quilométrico que se formou no sentido setor Central.

De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), Neste fim de semana, o trânsito no sentido Sul/Norte ficará interditado em meia pista, no trecho próximo a Avenida Independência, para a conclusão dessa etapa da obra. Até a liberação da via, a Seinfra executará também os serviços de acabamento como limpeza, meios-fios e colocação de defensas metálicas.

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) vai realizar a pintura de meios-fios e a Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) executará a parte de sinalização.

Fim das obras

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), executa a etapa final das obras de reestruturação em dois trechos da Marginal Botafogo. O primeiro trecho está localizado acima da Ponte da Avenida Universitária e o segundo sob a ponte da Avenida Independência. Aproximadamente 90% das obras já foram executadas e via será liberada na próxima sexta-feira, 04 de agosto.