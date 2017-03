Obras de unidades de saúde em cidades goianas guardam histórico de paralisações

A construção de unidades de saúde chega aos municípios goianos com a promessa de salvar vidas e melhorar o atendimento à população. No entanto, entre atrasos, paralisações e até transferências de responsabilidades, existem hospitais em obras há mais de dez anos no Estado. De acordo com o levantamento do TCE, das 448 obras que já deveriam ter sido entregues pela gestão est...