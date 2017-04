Obra do aeroporto de Goiânia foi alvo de rateio

O conteúdo das delações premiadas de executivos e ex-executivos da Odebrecht revela que a obra do aeroporto de Goiânia, finalizada no ano passado, entrou em esquema de rateio feito por empreiteiras que se organizaram para camuflar concorrências e garantir a distribuição de vitórias em licitações em todo o País. Tudo teria ocorrido, inclusive, sob orientação do então presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Carlos Wilson Rocha Campos. Em troca, ele teria recebido uma contrapartida financeira de 3% do valor total dos contratos. O dinheiro, segundo o relatado, seria para financiar campanhas eleitorais.

Em 2003, quando o esquema começou a ser formado, falava-se em 12 obras de reforma ou construção de aeroportos no Brasil. Para acelerar o trâmite dos procedimentos e efetivar as contratações, Carlos Wilson, segundo a delação do ex-diretor-superintendente Nordeste e Centro-Oeste da Odebrecht, João Antônio Pacífico Ferreira, organizou o cartel das empreiteiras para fraudar a concorrência. No caso de Goiânia, as demais participantes da licitação – foram oito, ao todo – teriam apresentado valores acima da proposta feita pelo consórcio Odebrecht/Via Engenharia, pois tudo já estava acordado.

A Infraero estabeleceu como referência o valor de R$ 258,3 milhões para a construção do novo terminal do Aeroporto Santa Genoveva. A proposta vencedora foi de R$ 257,75 milhões, seguida pelo valor apresentado pela Andrade Gutierrez (AG), que foi mais de R$ 10 milhões acima (R$ 269,4 milhões). O acordo de mercado entre as empreiteiras incluiu, ainda, construtoras menores, como a Via Engenharia, a pedido do próprio Carlos Wilson. Esta seria, segundo ele, uma forma de disfarçar o esquema e evitar questionamentos futuros.

Conforme o relatado pelos ex-executivos - o cartel foi citado ainda na delação de Benedicto Barbosa da Silva Júnior, responsável pela liberação de pagamentos de propina -, o próprio presidente da Infraero teria designado a Andrade Gutierrez para coordenar o processo de distribuição. Os encontros dos representantes das empreiteiras, cerca de 20 ao todo, ocorreram, segundo João Antônio Pacífico, na sede da AG, em São Paulo.

Em Goiânia, a Odebrecht se aliou à Via Engenharia e formaram o consórcio vencedor, mas era a Odebrecht quem liderava, pois tinha uma parcela maior do contrato (60%). Do valor inicial apresentado por elas e quitado pela Infraero, mais de R$ 7,7 milhões teriam sido repassados para Carlos Wilson. Ele esteve à frente da Infraero entre 2003 e 2006. Era ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e faleceu em 2009, em decorrência de um câncer que enfrentava há mais de cinco anos. Os pagamentos, segundo os delatores e seguindo orientação de Wilson, eram feitos em Recife e em dinheiro, utilizando uma casa de câmbio em Mônaco. O codinome dele na lista da empreiteira era Americano.

Dos 12 aeroportos previstos, foram licitados inicialmente seis (Congonhas, Guarulhos, Vitória, Goiânia, Macapá e Santos Dumont). Em todos os demais e em troca à vitória obtida em Goiás, a Odebrecht “cobriu” a proposta dos demais concorrentes, oferecendo um valor acima, para seguir o combinado.

Procurada, a Infraero alega não comentar conteúdos relacionados a investigações e que colabora para esclarecer os fatos. A Andrade Gutierrez não quis comentar a denúncia e a Via Engenharia informou desconhecer as circunstância de negociação da consorciada parceira, que era quem representava o consórcio e prestava contas ao cliente.