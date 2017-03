OAB lança edital de concurso para procurador de prerrogativas

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) lançou nesta segunda-feira (20) o edital do I concurso público para o cargo de Procurador de Prerrogativas.

Os aprovados deverão defender advogados, no exercício de atividades profissionais em Goiás, judicialmente e extrajudicialmente.

De acordo com o edital, são três vagas para provimento imediato e 12 vagas para cadastro de reserva. O salário inicial será de R$ 5 mil mais benefício (R$ 751,96 de auxílio-alimentação, R$ 325,60 de auxílio-transporte, além dos 100% de honorários de sucumbência).

A seleção conta com três fases eliminatórias e classificatórias: objetiva, discursiva e oral. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da OAB-GO (www.oabgo.org.br), a partir das 10 horas do dia 10 de abril até 10 de maio. O valor é de R$ 150,00.