OAB-GO diz que cobrança é ilegítima

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), Lúcio Flávio, disse que a Ordem considera ilegítima a cobrança da remuneração de conciliadores e mediadores feita pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) às partes. “A regulamentação da eventual cobrança deve ser via legislativa, não podendo ser feito em ato administrativo”, disse.

Lúcio Flávio afirmou que começou a receber questionamentos de advogados sobre a cobrança em fevereiro. Há cerca de 10 dias, questionou informalmente a cobrança em reunião com representantes do TJGO e foi informado de que ele ficaria temporariamente suspensa.

O presidente disse ainda que a OAB viu como outra ilegalidade a forma como o pagamento era feito, via depósito ou em dinheiro. Agora, ficou definido o pagamento feito em depósito na conta do conciliador. Para ele, o certo seria ocorrer como é no restante das despesas processuais, que são pagas por meio de guia emitida pelo tribunal.

A coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), Doraci Lamar, disse que como a remuneração é do conciliador ou mediador, a melhor forma de pagamento vista foi via depósito, com comprovante anexados no processo. Segundo ela, o que está sendo estudado são os casos de beneficiários de gratuidade da justiça, em que os pagamentos são feitos pelo tribunal. “Nesse caso sim tem que ser por lei, porque é o tribunal que vai pagar”, disse.