'O trabalho era a vida de Ari', diz familiar em velório de gerente morto em tiroteio em Goiânia

Familiares, amigos e colegas de trabalho velam o corpo de Ari José dos Reis, 56 anos, morto durante um tiroteio no Carrefour, em Goiânia, na tarde desse domingo (5). O velório do gerente do hipermercado ocorre em sua residência no Setor Cidade Jardim. O sepultamento está previsto para as 16h30 no Cemitério Parque, na GO-020, em Goiânia.

Ari era solteiro e não tinha filhos. Os pais já faleceram e ele deixa quatro irmãs. Um familiar, que pediu para não ser identificado, contou que ficaram sabendo da morte do gerente através de vídeo que estava circulando nas redes sociais.

O familiar disse ainda que a família acredita que houve algum equívoco grave no momento do crime, pois o mesmo envolveu dois agentes da Segurança Pública. Eles esperam por mais detalhes sobre a investigação e pretendem acompanhar e cobrar respostas.

Ari estava trabalhando quando foi atingido por tiros no lado de fora do hipermercado. A confusão que resultou no tiroteio teve início dentro do estabelecimento. O guarda civil estava de folga e trabalhando como segurança do Carrefour quando interviu em uma discussão do policial militar com uma terceira pessoa.

A discussão teve continuação no estacionamento do Carrefour quando ocorreu o tiroteio e Ari foi atingido. Ele não resistiu ao ferimento e morreu no local.