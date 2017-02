O Popular e Secretaria Estadual da Saúde, realizam o 1º Fórum - Conexão Futuro Saúde em Goiânia

O jornal O Popular e a Secretaria Estadual da Saúde, realizam, nesta quarta-feira (1), o 1º Fórum - Conexão Futuro Saúde, no Oliveira’s Place, no Setor Bueno, em Goiânia.

O objetivo do evento é apresentar aos novos gestores municipais, autoridades e população goiana, o Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde – Conecta SUS Zilda Arns Neumann, instrumento de gestão que permite a concentração de informações estratégicas para a gestão do SUS por compilação, compartilhamento e análise dos indicadores de saúde. O instrumento de gestão é um suporte para o município tomar decisões que podem melhorar a saúde dos goianos.

Cerca de 600 convidados, entre prefeitos, secretários municipais de saúde e parceiros da SES-GO, participam do fórum, com a presenla via videoconferência dos ministros da Saúde Ricardo Barros, do Desenvolvimento Social Osmar Terra e com o secretário de estado da Saúde de Goiás Leonardo Vilela. “Esse é um momento dos gestores conhecerem e se apropriarem do Conecta SUS para poderem trabalhar os indicadores de saúde dos seus municípios de forma a ter resultados positivos para a população”, considera o secretário Leonardo Vilela.

Os prefeitos de Caldas Novas Evando Magal, de Quirinópolis Gilmar Alves, de São Patrício João Eustáquio e de Morrinhos Rogério Troncoso apresentam experiências bem sucedidas de ações da saúde em suas cidades. À tarde, será apresentada palestra por Mário Sérgio Cortella, que abordará o tema “Qual é a tua obra? Inquietações Propositivas sobre Gestão, Liderança e Ética”.

Cada município goiano deverá receber, em 2017, uma Estação Conecta SUS, que permite web conferências, com a sede da SES-GO e regionais de saúde. Essa estação é composta por mesa, cadeira, CPU, estabilizador, teclado, mouse, webcam, headset e dusa TVs de 47” para suporte de montagem do equipamento. Em fase piloto, 14 municípios já receberam essas estações.

Conecta SUS

Em dois anos de funcionamento, o Conecta SUS se tornou ferramenta imprescindível para a gestão da saúde em Goiás, e se consolidou como modelo para todo país. Em dois anos de atividades, o ambiente tecnológico que trabalha com 203 indicadores de saúde, recebeu a visita de 21 comitivas de autoridades de 17 estados da Federação e do Distrito Federal, entre eles governadores e secretários da saúde, de instituições ligadas à saúde e de universidades.

Os ministros da Saúde Ricardo Barros, e do Desenvolvimento Social Osmar Terra também conheceram o Conecta SUS e estão levando o modelo para a esfera nacional. Técnicos do MS estão estudando o Conecta SUS que está sendo uma referência para a criação do e-SUS Gestor, ferramenta que será usada para subsidiar os gestores em Saúde na tomada de decisões. Baseado na experiência goiana, o MDS também criará o Conecta SUAS, com indicadores da assistência social.

Dia 01/02/2017 - Manhã

Horário Programação

08h30 - 09h30 Credenciamento

09h30 - 09h45 Abertura

09h50 - 10h10 Painel 1: fala Leonardo Vilela

10h10 - 10h30 Painel 1: fala presidente da AGM

10h30 – 10h50 Painel 1: fala Silvana Bittencourt

10h50 - 10h55 Perguntas

11h - 11h05 Case Caldas Novas – Conecta SUS

11h05 - 11h10 Case Quirinópolis – Consórcios Intermunicipais de Saúde

11h10 - 11h15 Case São Patrício e Morrinhos – Goiás contra o Aedes

11h20 - 11h40 Painel com prefeitos envolvidos nos cases

12h10 – 13h10 Intervalo



Dia 01/02/2017- Tarde

Horário Programação

13h30 - 14h50 Link ao vivo de Brasília com o ministro da Saúde Dr. Ricardo Barros, o ministro do desenvolvimento social Dr. Osmar Terra e com Secretário de Estado da Saúde de Goiás Leonardo Vilela.

15h – 16h30 Palestra com Mário Sérgio Cortella

16h30 Encerramento do evento