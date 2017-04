O Popular completa 79 anos

O POPULAR chegou às bancas no dia 3 de abril de 1938, com quatro páginas e uma tiragem de 3 mil exemplares. Trouxe em sua primeira edição a síntese da missão dos fundadores, os irmãos Joaquim Câmara Filho, Vicente Rebouças Câmara e Jaime Câmara.

Na época, Goiânia tinha quatro anos de fundação e apenas seis meses de inauguração. O pioneirismo aparece refletido no primeiro editorial: “Pelas folhas volantes deste jornal procuraremos defender a causa das coletividades do Estado, focalizando seus problemas mais vitais e sugerindo para os mesmos medidas solucionadoras”.

Nessa defesa da causa das coletividades, um momento marcante estampa a capa de 13 de abril de 1984, período de luta pela redemocratização do País. Uma foto de quase meia página mostra o comício pelas Diretas Já, que reuniu cerca de 390 mil pessoas na Praça Cívica, no Centro da cidade.

Entre as coberturas dramáticas, destaque para o acidente radioativo com Césio 137, em 1987. A situação das vítimas da tragédia não foi esquecida pelo POPULAR, que em 2004 publicou a reportagem Câncer afeta 18 vizinhos do Césio. A apuração rendeu à repórter Marília Assunção o Prêmio Esso de Informação Científica, Tecnológica e Ecológica, uma das premiações mais importantes do jornalismo brasileiro.

Modernização

Mesmo com o reconhecimento proveniente da credibilidade por parte dos leitores e de constantes premiações, o POPULAR sempre manteve a preocupação de inovar. Nos dias de hoje, o jornal vai muito além do papel, e leva informação de qualidade às telas de computadores e dispositivos móveis.

Com surgimento de novas tecnologias, os hábitos de leitura se modificaram. Na busca por acompanhar as mudanças de uma sociedade cada vez mais dinâmica, o POPULAR aproveitou o aniversário de 78 anos, no ano passado, para inaugurar uma nova fase: a mudança do projeto editorial e gráfico.

Baseada em pesquisas e tendências mundiais, a mudança de formato, de standard para berliner, tornou a leitura mais agradável e confortável. Também contemplou um pedido do próprio leitor do jornal. O projeto editorial reforçou o conteúdo opinativo, com a consolidação do espaço para colunistas e análises sobre os principais temas do dia.

Paralelamente ao processo de modernização do impresso, o POPULAR segue ampliando sua presença nas redes sociais. A página do jornal no Facebook conta com mais de 260 mil curtidas enquanto o perfil no Instagram já conta com mais de 124 mil seguidores. Independente da plataforma, seja papel ou meio digital, o que se busca é o bom jornalismo, feito com ética, transparência e credibilidade.