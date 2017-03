Nude de ex-vereador é divulgado por engano em grupo da Igreja

O descuido de um político de Itapuranga deu muito o que falar na pacata cidade de 26 mil habitantes, segundo o IBGE, localizada a 163 quilômetros de Goiânia. Um ex-vereador do município se distraiu enquanto usava um aplicativo de mensagens gratuitas de celular e, sem querer, acabou compartilhando uma imagem de nude no grupo mais inadequado possível: a turma de religiosos do WhatsApp.

O grupo é destinado aos católicos que costumam frequentar as celebrações da Igreja Nossa Senhora de Fátima. O administrador chegou a pedir que todos os participantes apagassem a foto, mas o print da conversa vazou e pouco tempo depois a gafe do político já era um dos assuntos mais compartilhados e comentados entre a população de Itapuranga.