Novo vídeo mostra momento em que jovem é atingida por tiro durante assalto a padaria em Aparecida;🎥

O latrocínio ocorrido em uma padaria no Jardim dos Buritis em Aparecida de Goiânia no último sábado (13) e que vitimou um policial militar do Distrito Federal, Luciano Pereiros dos Santos, de 39 anos, e uma atendente de 18 segue causando comoção e revolta.

Novas imagens do circuito de câmeras de segurança, entregues à Polícia Civil, mostram o momento em que os assaltantes chegam à padaria. A dupla estaciona e desce da motocicleta. Nas mesas, dois clientes lancham. A jovem Eduarda Pereira dos Santos que estava no intervalo também lanchava.

Assim que a dupla anuncia o assalto, os clientes e Eduarda tentam se proteger. Um deles chega a pular a mureta. A jovem permanece no local em pé. Na sequência do vídeo é possível ver quando ela é atingida por disparos. Ela chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos. O vídeo irá ajudar nas investigações do crime.