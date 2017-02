Novo presidente do Cremego promete mais transparência

De antemão, o novo presidente do Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego), Leonardo Mariano Reis, que tomou posse na última quinta-feira, ressalta o desafio de manter a qualidade no atendimento em saúde, sobretudo para a rede pública, nesse ano em que 72% das Prefeituras foram renovadas no Estado.

“Temos observado que a rede tem sofrido com a falta de recursos e dificuldade na gestão. Ainda mais agora com novos secretários municipais de saúde. Eles encontraram um cenário complexo. Esse também será um desafio nosso”, afirma.

Outra preocupação é com o desenvolvimento do profissional. “Tendo em vista que temos uma grande quantidade de escolas formando novos médicos e muitas com qualidade questionável. Esse também será um grande desafio da nossa gestão para manter a qualidade”.

A nova diretoria executiva do Cremego foi eleita pelos conselheiros em sessão plenária realizada no dia 19 de janeiro e a posse ocorreu no dia 2 de fevereiro, para um mandato de 20 meses, que se encerrará em outubro de 2018.

O presidente também promete mais transparência. “Dentro daquilo que a Lei permitir, nós seremos os mais transparentes possíveis. Inclusive hoje, o Cremego, dentre os conselhos de todo o Brasil, é o que tem uma melhor avaliação dentro da Lei de Transparência. Temos hoje todas as informações do ponto de vista de gestão”, diz.

Quanto às críticas de possível protecionismo aos médicos investigados, Leonardo Reis defende que “com relação às questões judicantes, a legislação e o código de processo dizem que a tramitação de alguns processos se mantém de forma sigilosa. Nós só podemos divulgar as penalidades após o trânsito em julgado e quando a penalidade é pública”.

Do ponto de vista do denunciante, ele afirma que “Participa de todo o processo, da fase de condução, oitiva, inclusive do julgamento. Muitos não vão porque de fato acabam desistindo do processo, porque precisamos garantir àquele que está sendo denunciado o direito de ampla defesa e isso demora um tempo até o julgamento. As pessoas obviamente querem a justiça de forma célere e imediata e isso nem sempre é possível, mas no ponto de vista de informações, a gente pode garantir que sempre terá esse acesso”.